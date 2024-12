Quando gareggiano Van der Poel e Van Aert nel ciclocross: calendario gare e gli scontri diretti previsti

Si preannuncia un inverno scoppiettante per il ciclocross internazionale, soprattutto grazie all’imminente ritorno alle gare di due fenomeni come Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. I due grandi rivali hanno già annunciato il rispettivo calendario e si incroceranno in quattro occasioni, tra il 23 dicembre ed il 25 gennaio, regalando agli appassionati della disciplina nuovi capitoli di un dualismo meraviglioso.

Il belga della Visma prenderà parte solamente a sei competizioni nel fango, mentre l’olandese della Alpecin ha selezionato ben undici eventi tra cui i Campionati Mondiali di Lievin (2 febbraio) in cui andrà a caccia del settimo titolo iridato della carriera. Il primo testa a testa tra Van Aert e Van der Poel è atteso tra meno di una settimana, il 23 dicembre, in una tappa del Superprestige a Mol.

Le due star si sfideranno poi il 27 dicembre nell’Exact Cross di Loenhoute, prima di darsi battaglia in Coppa del Mondo a Dendermonde (5 gennaio) e a Maasmechelen (25 gennaio). Niente Mondiali per Van Aert, che dovrebbe concludere la sua stagione di ciclocross proprio in occasione della tappa belga di World Cup del 25 gennaio a Maasmechelen.

CALENDARIO SFIDE VAN DER POEL-VAN AERT NEL CICLOCROSS

23 dicembre: Superprestige a Mol (Belgio)

27 dicembre: Exact Cross a Loenhout (Belgio)

5 gennaio: Coppa del Mondo a Dendermonde (Belgio)

25 gennaio: Coppa del Mondo a Maasmechelen (Belgio)

CALENDARIO CICLOCROSS DI VAN DER POEL

22 dicembre: Coppa del Mondo a Zonhoven (Belgio)

23 dicembre: Superprestige a Mol (Belgio)

26 dicembre: Coppa del Mondo a Gavere (Belgio)

27 dicembre: Exact Cross a Loenhout (Belgio)

29 dicembre: Coppa del Mondo a Besançon (Francia)

1° gennaio: X2O Trofee a Baal (Belgio)

3 gennaio: X2O Trofee a Koksijde (Belgio)

5 gennaio: Coppa del Mondo a Dendermonde (Belgio)

25 gennaio: Coppa del Mondo a Maasmechelen (Belgio)

26 gennaio: Coppa del Mondo a Hoogerheide (Paesi Bassi)

2 febbraio: Mondiali a Lievin (Francia)

CALENDARIO CICLOCROSS DI VAN AERT

23 dicembre Superprestige a Mol

27 dicembre Exact Cross a Loenhout

4 gennaio Superprestige a Gullegem

5 gennaio Coppa del Mondo Dendermonde

19 gennaio Coppa del Mondo a Benidorm

25 gennaio Coppa del Mondo a Maasmechelen