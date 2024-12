Pattinaggio di figura: Papadakis-Cizeron ufficializzano l’addio alle competizioni

Adesso è ufficiale. I Campioni Olimpici di pattinaggio di figura Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron hanno comunicato il loro addio alle competizioni. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre, dunque poche ore prima dall’inizio delle Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025, quest’anno in scena proprio in Francia, precisamente in quel di Grenoble.

Si tratta in realtà di una notizia perlopiù attesa. I due danzatori infatti subito dopo l’oro conquistato a Pechino 2022 avevano deciso di prendersi una pausa dall’attività agonistica, rinviando ogni qualsiasi decisione sul futuro. Il loro silenzio di questi anni, secondo alcuni, poteva lasciare presagire un ritorno alle gare per Milano Cortina 2026. Ipotesi adesso sfumata.

“È con immensa gratitudine che decidiamo di voltare pagina. Un enorme ringraziamento al nostro pubblico per il piacere condiviso con noi sul ghiaccio. Portiamo con noi ricordi meravigliosi – hanno detto i due atleti in un comunicato – Dobbiamo questa carriera ai nostri allenatori, ai genitori, alla Federazione, ai coreografi, ai preparatori atletici e mentali, ai costumisti, agli agenti, ai fisioterapisti, ai dottori, ai tifosi, ai giornalisti. Senza di loro non avremmo mai potuto raggiungere il livello più alto della nostra arte”.

Papadikis-Cizeron salutano l’agonismo con al collo il già citato oro di Pechino 2022, l’argento di un’incollatura conquistato a PyeongChang 2018, dodici vittorie nel Grand Prix (finali comprese), cinque titoli iridati, cinque trionfi continentali.