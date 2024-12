Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri e Tali-Lafornara. La danza italiana vuole incantare Grenoble

Due binomi, due categorie differenti. Un solo obiettivo: incantare Grenoble e ristabilire la grande tradizione di continuità nella danza italiana. Sono pronti a lasciare tutti a bocca aperta Charléne Guignard-Marco Fabbri e Noemi Tali-Noah Lafornara, impegnati questo weekend alle Finali Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, in scena alla Patinoire Polesud della già citata città francese.

Per i grandi veterani seguiti da Barbara Fusar Poli sarà la quarta finale della carriera, nonché la terza consecutiva. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di occupare ancora un piazzamento sul podio (come già successo nell’ultimo atto del 2019, del 2022 e del 2023), lottare con le coppie di testa e portare a quota quindici i podi consecutivi ottenuti nella rassegna itinerante.

A differenza delle altre volte però la situazione sarà leggermente diversa, almeno a livello teorico. Sì perché gli azzurri, così come i Campioni del Mondo Madison Chock-Evan Bates e i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier (argento iridato), sono reduci da una fase di qualificazione altalenante, contraddistinta da un passaggio a vuoto in una delle due tappe. Questo fattore ha di fatto mozzato il feedback delle giurie, motivo per cui sarà leggermente più complesso prevedere l’andamento della prova e immaginare i relativi distacchi tra gli atleti.

I favori del pronostico restano a Chock-Bates, capaci di raggiungere 215.95 all’NHK Trophy, mentre Gilles-Poirier si sono attestati in zona 214.84 nel contesto di Skate Canada. Leggermente più indietro Guignard-Fabbri che, nonostante un season best di 215.63 raccolto al Lombardia Trophy, hanno ricevuto un riscontro inferiore nella rassegna itinerante, come dimostra il miglior score di 209.13.

Malgrado i tre piazzamenti in top 3 sembrano cristallizzati, il trittico di testa dovrà comunque guardarsi le spalle da due coppie in crescita, pronte a battagliare per il quarto posto: stiamo parlando dei britannici Lilah Fear-Lewis Gibson e di Marjorie Lajoie-Zachary Lagha. Non dovrebbero destare preoccupazione alcuna (salvo ovviamente altre strane sorprese) invece Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud.

Attenzione anche alla categoria Junior con le grandi ambizioni di Noemi Tali-Noah Lafornara: i pattinatori allenati da Valter Rizzo si sono assicurati il pass per le Finali trionfando negli eventi di Riga e Bangkok, vincendo successivamente altre gare come la Mezzaluna Cup e l’ICE Challenge. Gli azzurrini vantano al momento il miglior punteggio totale di categoria stagionale messo a referto in Thailandia, dove conquistarono 169.47.

Da monitorare in tal senso anche gli ucraini Irina Pidgaina-Artem Koval (168.3), gli statunitensi Katarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevsky (166.88), i padroni di casa Celina Fradji-Jean Hans Fournaux (162.86) e gli altri statunitensi Eliana ed Ethan Peal (160.5). Speriamo di scrivere un’altra importante pagina di storia.