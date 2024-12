Pattinaggio artistico: Gutmann davanti a Pezzetta nello short agli Italiani 2024. Gara aperta a Varese

Lara Naki Gutmann si è imposta in occasione dello short program individuale femminile, terzo segmento della seconda giornata valida per i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico, evento ospitato questo weekend all’Acinque Arena di Varese. Buona prestazione complessiva per l’attuale leader del movimento femminile, la quale ha preceduto di poco meno di tre punti Anna Pezzetta, altra atleta apparsa in buono spolvero in questo primo stralcio di stagione.

L’azzurra, reduce dal terzo posto del Finlandia Trophy, ha preferito non rischiare presentando una combinazione triplo-doppio, nello specifico triplo toeloop/doppio toeloop, passando poi in rassegna un doppio axel impegnativo e un consistente triplo lutz collocato in zona bonus.

Ben destreggiandosi anche nel secondo punteggio, l’allieva di Gabriele Minchio ha raccolto 63.29 (32.04, 31.25) regolando la diretta rivale Pezzetta, artefice di un buon programma sporcato però dalla catena, complice un triplo toeloop falloso agganciato ad un triplo lutz di notevole elevazione, e da un arrivo scomposto dal triplo flip, fattori che hanno inchiodato il suo score a quota 60.37 (30.71m 29.66).

Più staccata la padrona di casa Ginevra Negrello che, malgrado una défaillance nel triplo lutz inaugurale, ha portato a casa quanto pianificato spingendosi fino a 58.20 (29.53, 28.67) precedendo Marina Piredda, quarta e vicina con 56.63 (28.10, 28.53).

Il programma libero si disputerà domani, sabato 21 dicembre, a partire dalle 14:30.