Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini alle Finali Grand Prix! Forfait per Stellato Dudek-Deschamps

Arriva una notizia importantissima dal mondo del pattinaggio artistico. La coppia canadese formata da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps non prenderà infatti parte alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 in scena alla Patinoire di Grenoble (Francia) da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Ad annunciarlo è stato un comunicato di Skate Canada, diramato nella sera italiana. Il forfait del binomio nordamericano riguarda da vicino l’Italia, vista l’entrata in gioco di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, prima riserva.

Stando a quanto scritto nella nota della Federazione, il motivo della rinuncia sarebbe stato causato da un problema del cavaliere, al momento in convalescenza. I Campioni del Mondo in carica, qualificatisi all’ultimo atto a punteggio pieno dopo aver vinto sia Skate Canada che il Finlandia Trophy, erano tra i principali accreditati per conquistare un piazzamento nelle prime tre posizioni.

Ghilardi-Ambrosini avevano terminato la fase di qualificazione fuori dalla top 6 a causa dei due terzi posti raccolti al Grand Prix de France e al Finlandia Trophy, conservando però uno spot come prima riserva. Per loro sarà la terza partecipazione complessiva alle Finali dopo i due quinti posti guadagnati nel 2022 e nel 2023.

L’ingresso degli allievi di Rossana Murante consentirà all’Italia di presentarsi alle Finali francesi con la spedizione più numerosa della storia del nostro movimento: a partire alla volta di Grenoble ci saranno infatti ben cinque rappresentati, quattro provenienti dalla categoria Senior (Daniel Grassl, Charléne Guignard-Marco Fabbri, Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini) e uno dal campo Junior (Noemi Tali-Noah Lafornara).

World champion pairs team Deanna Stellato-Dudek & Maxime Dechamps have unfortunately withdrawn from this week’s #GPFinal due to Max recovering from an illness.

They will be greatly missed in competition, and we wish him a speedy recovery pic.twitter.com/De9jiBs63t

— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) December 2, 2024