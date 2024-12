Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Pro Recco e Brescia puntano a restare a punteggio pieno

La decima giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile non prevede, sulla carta, incontri che possono dare grandi scossoni alla classifica, con Brescia e Pro Recco che puntano decise a restare a punteggio pieno.

I lombardi, che hanno già giocato il match dell’11° turno, sono a +3 sui liguri e puntano ad arrivare alla pausa natalizia a punteggio pieno ospitando l’Olympic Roma, rinfrancata dal successo interno, il primo in campionato, colto contro l’Ortigia di domenica scorsa.

I campioni d’Italia, invece, saranno di scena a Napoli, affrontando in trasferta il Posillipo, per restare a -3 dal Brescia e poi colmare il gap nell’ultimo match prima della sosta. Il Savona, invece, esaltato dal passaggio ai quarti in Champions, dovrà affrontare l’ostica trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova, quarta in classifica.

Il De Akker Team, sconfitta dal Brescia nell’anticipo infrasettimanale vuole puntellare il quinto posto solitario in classifica, nonostante il match in più disputato, chiedendo strada nella trasferta di Roma all’Onda Forte, mentre Quinto e Trieste, appaiate a quota 10 punti, si sfideranno nello scontro diretto di Genova.

In Sicilia si giocheranno le ultime due sfide del programma: a Terrasini derby tra Telimar e Nuoto Catania, con gli etnei bisognosi di punti per lasciare il penultimo posto in classifica, infine a Siracusa l’Ortigia cerca riscatto dopo una prima parte di campionato davvero deludente provando a battere e scavalcare la Florentia.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

10^ Giornata – sabato 14 dicembre 2024

15:00 AN BRESCIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Brescia – Centro Natatorio Mompiano

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – R.N. FLORENTIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

15:00 TELIMAR – NUOTO CATANIA Terrasini (PA) – Piscina Comunale

15:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – R.N. SAVONA Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

15:00 C.N. POSILLIPO – PRO RECCO WATERPOLO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

17:00 ONDA FORTE – DE AKKER TEAM Roma – Centro Federale Valco San Paolo Diretta WPChannel

18:00 IREN GENOVA QUINTO – PALLANUOTO TRIESTE Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

Classifica

AN BRESCIA* 30

PRO RECCO WATERPOLO 27

RN SAVONA 24

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM* 15

CN POSILLIPO 12

TELIMAR 11

R.N. FLORENTIA 11

PALLANUOTO TRIESTE 10

IREN GENOVA QUINTO 10

C.C. ORTIGIA 1928 9

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1

* = una partita in più