Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Olympic Roma-Florentia 13-12. Vittoria pesante dei capitolini in ottica play-out

Il posticipo dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata, della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile riserva la vittoria della Training Academy Olympic Roma, che piega per 13-12 la Rari Nantes Florentia e sale a quota 8 in classifica, a -3 dai gigliati, allungando nei confronti di Nuoto Catania ed Onda Forte, destinate, a quanto pare, a duellare per evitare la retrocessione diretta.

Nel primo quarto i capitolini indirizzano il match, partendo a tutta ed allungando subito sul 2-0 e poi sul 5-1, arrivando al primo intervallo sul 5-2. In avvio di seconda frazione i capitolini tornano subito sul +4, ma nel finale la Florentia accorcia e si arriva a metà gara sul 6-4.

Nel terzo periodo si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due formazioni: per tre volte i padroni di casa vanno sul +3, ed ogni volta i toscani tornano a -2, fino al 9-7. Nell’ultimo quarto l’Olympic Roma allunga sul 12-8, la Rari Nantes torna a -2 sul 12-10, i romani si riportano sul 13-10, ed i toscani trovano il -1 soltanto a 25″ dalla conclusione. I padroni di casa controllano e vincono per 13-12.

TABELLINO

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA-RN FLORENTIA 13-12

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 3, Leporale, T. Lo Re, G. Agh 1, G. Cianchetti, B. Kadar, C. Mirarchi 4, M. De Robertis 3, A. Tartaro 1, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo.

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio, T. De Mey 3, D. Borghigiani 1, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 4, N. Benvenuti, G. Bini 2, N. Hofmeijer 1, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti.

Arbitri: Calabrò e Pinato.

Note – Parziali: 5-2, 1-2, 3-3, 4-5. Usciti per limite di falli Leporale (O) nel terzo tempo, Cotugno (O) e Kadar (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Olympic Roma 6 + 2 rigori e Florentia 10. Spettatori: 300 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

11^ Giornata – mercoledì 11 dicembre 2024

17:15 DE AKKER TEAM – AN BRESCIA 9-15

11^ Giornata – martedì 17 dicembre 2024

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 14-4

11^ Giornata – venerdì 20 dicembre 2024

19:00 C.N. POSILLIPO – IREN GENOVA QUINTO 10-7

11^ Giornata – sabato 21 dicembre 2024

15:00 NUOTO CATANIA – C.C. ORTIGIA 1928 8-13

15:00 R.N. SAVONA – ONDA FORTE 26-9

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 12-8

11^ Giornata – lunedì 23 dicembre 2024

18:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – R.N. FLORENTIA 13-12

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 33

AN BRESCIA 33

RN SAVONA 30

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM 18

PALLANUOTO TRIESTE 16

C.C. ORTIGIA 1928 15

CN POSILLIPO 15

TELIMAR 14

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 8

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1