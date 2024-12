Pallamano, tre squadre in vetta a pari punti in Serie A1. Pontinia batte Erice

Cassa Rurale Pontinia batte AC Life Style Erice nel recupero della nona giornata di Serie A1 e conquista provvisoriamente la leadership del campionato con il medesimo punteggio della compagine siciliana e di Cassano Magnago

Le romane si impongono per 32-30 (p.t. 15-19) al Pala Marika Bianchi dopo una rimonta incredibile. Le ragazze di Nikola Manojlovic chiudono quindi in bellezza la prima parte della regular season, un vittoria importantissima in attesa delle Finals di Coppa Italia.

Leno e Teramo si contendono ora l’ultimo posto per la rassegna tricolore. Le lombarde sono attese ora in campo nella giornata di domani, 21 dicembre, contro Salerno per un nuovo recupero che potrebbe consentire alle campane di raggiungere la vetta della graduatoria.

Ricordiamo il team diretto da Thierry Vincent ha la chance di agguantare prima dell’inizio della seconda parte del campionato il primato assoluto visto l’attesissimo scontro diretto contro Erice previsto il prossimo 5 gennaio 2025. Le due realtà hanno infatti da recuperare un nuovo match, ritardato in seguito ad alcuni impegni internazionali.

RISULTATI AGGIORNATI

Cassa Rurale Pontinia – AC Life Style Erice 32-30

Salerno vs Leno – recupero previsto 21 dicembre 2024

Erice vs Salerno – recupero previsto 5 gennaio 2025

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A1 2024-25

AC Life Style Erice 18*, Cassano Magnago 18, Adattiva Pontinia 18, Jomi Salerno 16**, Brixen Südtirol 14, Casalgrande Padana 12, Securfox Ariosto 11, Leno 6*, Sirio-Toyota Teramo 6, Cellini Padova 4, Mezzocorona 4, Lions Sassari 1

**due partite in meno *una partita in meno