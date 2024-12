Pallamano, Serie A1: Erice e Cassano Magnago si confermano in attesa di Salerno

Ac Life Style Erice e Cassano Magnago si confermano in Serie A1 al termine dell’undicesima giornata. Il team siciliano e la realtà lombarda non sbagliano in attesa di Jomi Salerno che giocherà nella giornata lunedì contro Securfox Ariosto.

Le leader del campionato tricolore hanno superato senza particolari problemi Brixen Südtirol. Le altoatesine non hanno retto il confronto contro le Arpie che hanno meritatamente primeggiato con il punteggio di 22-34.

Cassano Magnago, invece, ha beffato per 29-23 Casalgrande Padana, la squadra diretta da Davide Kolec si conferma virtualmente nella parte alta della graduatoria con il medesimo punteggio di Erice (attualmente con due partite da recuperare).

Il week-end appena concluso ha visto anche Mezzocorona imporsi nei confronti di Lions Sassari ( 27-34). Affermazione anche per Adattiva Pontinia e Sirio Toyota Teramo, al top nei confronti di Cellini Padova (35-25) e Leno (28-27).

I RISULTATI DEL WEEK-END

Lions Sassari – Mezzocorona 27-34

Adattiva Pontinia – Cellini Padova 35-25

Sirio Toyota Teramo – Leno 28-27

Brixen Südtirol – Ac Life Style Erice 22-34

Cassano Magnago – Casalgrande Padana 29-23

Jomi Salerno – Securfox Ariosto – prevista lunedì 16 dicembre

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AC Life Style Erice 18**, Cassano Magnago 18, Jomi Salerno 14***, Adattiva Pontinia 16*, Brixen Südtirol 14, Casalgrande Padana 12, Securfox Ariosto 11*, Leno 6*, Sirio-Toyota Teramo 6, Cellini Padova 4, Mezzocorona 4, Lions Sassari 1