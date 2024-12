Pagelle slalom Alta Badia 2024: Haugan domina, super Meillard, Maurberger unica luce azzurra

PAGELLE SLALOM ALTA BADIA

Timon Haugan 10: oggi è stato di gran lunga il più forte di tutti. Il norvegese disputa una prima manche straordinaria con il solo McGrath che gli rimane sulle code, nella seconda manche non subisce minimamente la pressione e infligge un distacco di 1″13 a Meillard, dominando di fatto la gara. Seconda vittoria in Coppa del Mondo in slalom dopo quella delle finali di Saalbach del marzo scorso. Un vero trionfo da parte sua nella gara odierna.

Loic Meillard 9: un inizio di stagione di costanza straordinaria per lo svizzero. Seconda manche eccezionale che gli consente di recuperare sei posizioni e issarsi sul podio, già il terzo stagionale dopo quelli di Levi e Val d’Isère. Pulito, preciso, non fa quasi mai errori, scia come un metronomo ed è una piazza d’onore meritatissima.

Atle Lie McGrath 8.5: anche il norvegese in slalom sta trovando una straordinaria regolarità di rendimento. Terzo a Gurgl, secondo in Val d’Isère e un altro terzo posto in Alta Badia. Nella prima manche ha fatto un altro sport insieme ad Haugan, nella seconda ha fatto qualche pasticcio in più, ma ciò non gli impedisce di salire sul podio.

Henrik Kristoffersen 7: arriva a soli cinque centesimi dal podio in quarta posizione. In questa stagione ha già una vittoria e due podi, ma soprattutto non è mai uscito dalle prime nove posizioni tra gigante e slalom. Ha recuperato una straordinaria continuità di rendimento e con questa può puntare alla coppetta di specialità di slalom, obiettivo più abbordabile rispetto al gigante vista la concorrenza ingombrante di Odermatt.

Clement Noel 6.5: si sono viste alcune difficoltà al rientro dopo la brutta caduta nel gigante in Val d’Isère. La prima manche è sicuramente stata più positiva della seconda, ma sono comunque punti che gli permettono di rimanere a 30 punti da Kristoffersen nella classifica di specialità, in piena lotta per il pettorale rosso.

Simon Maurberger 7.5: è di gran lunga la nota più lieta di questa giornata in casa Italia. Riesce a qualificarsi con il 22° tempo con il pettorale 55 e va a punti in Coppa del Mondo in slalom per la prima volta dal febbraio 2023. Punti estremamente preziosi per recuperare fiducia in vista delle prossime gare e inseguire l’obiettivo del rientro fra i primi 30 della start list.

Tobias Kastlunger 5.5: una prestazione tutt’altro che entusiasmante per il marebbano dopo il bellissimo settimo posto in rimonta in Val d’Isère. Una prima manche in sordina conclusa in 23a posizione e una seconda manche nella quale non riesce a svoltare. L’unico aspetto positivo sono i punti che riesce a prendere per consolidarsi fra i primi 30.

Alex Vinatzer 3: esce dopo cinque porte inforcando durante la prima manche e conferma il rapporto piuttosto problematico con questa specialità. Conosciamo il talento di questo atleta, ma i risultati continuano a non arrivare: quattro anni fa in Alta Badia andava a soli 19 centesimi dalla vittoria, oggi invece esce subito e da quel momento in slalom non si è registrata una particolare evoluzione, con più errori e dolori rispetto alle gioie.

Tommaso Saccardi 5.5: alla quinta gara in carriera in Coppa del Mondo arrivava con grandi aspettative dopo la vittoria in slalom in Coppa Europa a Levi e il quarto posto in Val di Fassa. Con il pettorale 56 il classe 2001 emiliano stacca il 36° tempo e non riesce a qualificarsi. Deve sempre più cimentarsi in esperienze ad alto livello per provare a dire la sua anche nel circuito maggiore.