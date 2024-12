Nuoto, Simona Quadarella: “Volevo la medaglia, mi fa accantonare la delusione di Parigi

Simona Quadarella si prende un podio ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Dopo non aver lasciato il segno nei 400 e negli 800 stile libero, la romana si prende l’argento alle spalle della tedesca Isabel Gose, andando vicinissimo a ritoccare il proprio personale.

“Questa medaglia la volevo, me la sono andata a prendere – afferma ai microfoni della Rai – Non nuotavo questo tempo da un po’, agli Assoluti ho nuotato poco di più. Oggi sono andata vicinissima al mio personale, quindi sono molto contenta. Sono in un periodo in cui mi sento molto stanca mentalmente, sono stati mesi abbastanza difficili più dal punto di vista mentale che fisico“.

“Ricominciare non è stato semplicissimo. All’inizio non ero nemmeno così sicura di partecipare a questo Mondiale – prosegue Quadarella, che poi spiega le sue motivazioni – Solitamente, dopo una delusione, si tende a prendere una pausa. Io dopo Parigi non mi sono voluta fermare, volevo sentire di nuovo la sensazione di gareggiare ad alto livello, andare sul podio, di conquistare le medaglie. Questo mi fa un po’ dimenticare le Olimpiadi“.

Simona torna poi a parlare dopo essersi messa al collo l’argento: “Salire sul podio è sempre un’emozione bellissima. Uno stimolo che mi serviva per questa stagione e per me, che vado meglio in lunga. Budapest negli anni mi ha regalato tante belle emozioni“. E ora il pensiero va al 2025: “Mi sto allenando per il Mondiale in vasca lunga, queste gare mi fanno capire che sono in forma. Speriamo bene per il futuro“.