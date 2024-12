Nuoto, Luca De Tullio avvicina il podio negli 800 sl ai Mondiali di vasca corta: azzurro quinto a Budapest

Una gara decisamente particolare gli 800 stile libero uomini di questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. L’impostazione serie lente e veloci, tra mattina e pomeriggio, ha portato non solo a considerare la prova nella sessione serale, ma anche quanto è accaduto nella mattina magiara. E così, alla Duna Arena di Budapest, sguardi rivolti verso il tabellone per capire come sarebbe andata.

La festa ungherese è stata sublimata dall’oro di Zalan Sarakany che ha sbancato in queste 32 vasche, impostando una velocità di crociera notevole e riuscendo a battere il tempo del tedesco Florian Wellbrock, che aveva gareggiato al mattino: 7:30.56 per il padrone di casa rispetto al 7:31.90 del teutonico.

A completare il podio è stato il tunisino Ahmed Jaouadi (7:31.93), autore del nuovo primato africano e nuovamente sul podio dopo l’affermazione dei 1500 sl. Bene Luca De Tullio, che ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, con l’ormai abituale gara in progressione.

Un’interpretazione particolare del pugliese, allenato da questa stagione da Fabrizio Antonelli. Un passaggio non velocissimo ai 400 metri di 3:47.59 e un cambio di passo deciso dai 450 in poi, andando a recuperare quel che rimaneva dei rivali. Tuttavia, la rimonta non è stata sufficiente per entrare, distante 2″5 circa. Un quinto posto (7:34.32) che però può andar bene visti cambiamenti che ci sono stati sotto il profilo tecnico.