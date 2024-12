4×100 femminile sorprendente ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci vincono la propria batteria in 3’29”86, andando a 38 centesimi dal record italiano e conquistando in carrozza il proprio posto all’ultimo atto iridato. Tanti rischi presi durante la gara, con cambi al limite, ed il pensiero se cambiare qualcosa.

Sono soprattutto le prime due frazioni a lanciare le azzurre. Morini è autrice di una partenza lanciatissima, con un sufficiente tempo di reazione (0.67) ma spingendo come un’ossessa, portando l’Italia in testa con il crono di 52.71, mentre Curtis compone un piccolo capolavoro allungando grazie a 100 metri lanciati in 51.30: una prova che fa ben sperare anche per i prossimi giorni.

Chiara Tarantino limita i danni, mantenendo la testa, mentre Menicucci è quella più in sofferenza, dovendo resistere ai tentativi di rimonta della tedesca Nele Schulze e della statunitense Gretchen Walsh. Ma il podio della gara parziale non cambia, con l’Italia che si propone come sorpresa per una medaglia, seppur pensando magari ad un cambio con Menicucci autrice di un tempo alto, oltre i 53 secondi.

Questa è la semifinale più veloce, poiché nella seconda l’Ungheria chiude con un tempo che supera i 3’31”, (3’31”16), avanti a Svezia, la selezione degli atleti neutrali ed Australia, mentre l’ottavo ed ultimo posto è del Canada.