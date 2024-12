La staffetta 4×100 stile libero maschile ha risposto presente nella prima giornata di batterie in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), il quartetto formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo e proverà a difendere il titolo iridato di Melbourne. Azzurri anche con il primato del mondo della specialità di 3:02.75.

Non sarà facile perché gli Stati Uniti hanno dimostrato nel corso delle heat mattutine di avere le carte per fare la differenza, specialmente con le ultime due frazioni di Kieran Smith e di Jack Alexy (3:05.20). Gli azzurri, invece, dovranno tirar fuori qualcosa di meglio, a cominciare da Miressi che ha aperto la prova a squadre con un normale per lui 46.32.

Possibilmente, il velocista piemontese dovrà abbattere la barriera dei 46″ per mettere poi nelle condizioni il resto del gruppo azzurro di rendere al 100%. Probabile che i selezionatori cambino un po’ l’ordine di partenza, visto che Frigo non ha rubato l’occhio in chiusura, a differenza di un ottimo Deplano che lanciato ha nuotato sotto i 46″ (3:05.40).

Una finale in cui non ci sarà la Cina, clamorosamente eliminata e non in grande condizione nel suo insieme, e i nostri portacolori si dovranno guardare anche dal Brasile (3:06.77), dalla Polonia (3:06.88) e dall’Australia (3:07.02), senza sottovalutare la rappresentativa degli atleti neutrali (3:07.04).