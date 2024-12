Anche la 4×100 mista mista ottiene il pass per la finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Lorenzo Mora, Ludovico Viberti, Elena Capretta e Sofia Morini portano l’Italia a partecipare a quella che sarà all’ultima finale del sabato, mettendo fine ad un’ottima mattinata per i colori azzurri, seppur con un grosso patema d’animo

Il 3’37”26 del finale non lasciava presagire buone cose. Una prima frazione complicata con Mora, il recupero di Viberti e le prestazioni di Capretta e Morini senza infamia e senza lode per il terzo posto dietro Canada e Gran Bretagna, ma almeno riuscendo a superare nel finale la Polonia. Un sorpasso che alla fine è valso oro.

Perché nell’ultima batteria gli Stati Uniti e l’Australia vanno a marce altissime, rischiando di trascinarsi tutte le altre. Si rimane con il fiato sospeso fino alle ultime bracciate: Olanda e Spagna fanno meglio degli azzurri, ma il Giappone perde velocità nella frazione a stile libero, chiudendo quinta a un decimo dall’Italia, che dunque strappa l’ottavo e ultimo posto utile per la qualificazione.

La 4×100 mista mista chiuderà il piano della quinta giornata di questi Mondiali. Forse vedremo una staffetta differente rispetto a quella di pochi minuti fa, ma intanto da corsia 8 si potrebbe anche passare inosservati.