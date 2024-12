Nuoto, Christian Bacico: “Non mi sono mai divertito così tanto, anche se è andata male”

Christian Bacico non è riuscito a qualificarsi alla finale dei 100 rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta, incominciati oggi a Budapest (Ungheria). L’azzurro non ha commesso evidenti errori nella capitale magiara, ma allo stesso tempo non ha mai trovato il guizzo necessario per poter mirare alle posizioni di vertice e all’accesso all’atto conclusivo.

Il 19enne, che in mattinata aveva ben figurato meritandosi il passaggio del turno, ha chiuso al settimo posto nella propria semifinale con il crono di 50.61, alla pari con il rumeno Denis Laurean-Popescu. Serviva nuotare in 50.03, firmato dal canadese Blake Tierney (terzo proprio nella batteria dell’azzurro), per superare il turno, impresa riuscita a Lorenzo Mora (secondo nella prima serie in 49.54).

Christian Bacico ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Penso di non essermi mai divertito così tanto in una gara, anche se è andata male. È stato bello, è il mio primo Mondiale: devo lavorare ancora tanto, essere qui è buono per me e spero di fare buoni risultati in futuro. Essere qui è tutto magico, quando si apre quella porta è come essere fuori dal mondo: è tanta roba“.