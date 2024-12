Nuoto, Kate Douglass regina nei 200 misti con il record del mondo ai Mondiali in vasca corta

Un autentico siluro. La statunitense Kate Douglass è ben nota per il suo eclettismo e nella finale odierna dei 200 misti donne ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta l’ha voluto ribadire con forza. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), la statunitense è stata in grado di esaltarsi nell’alternarsi degli stili, pungolata dalla britannica Abbie Wood.

La rappresentante del Regno Unito ha iniziato alla grande questo atto conclusivo, toccando per prima la piastra a metà gara con il crono di 57.04, ma poi dalla rana Douglass ha cambiato letteralmente marcia. Una progressione pazzesca che ha reso inesorabile la rimonta.

A stile libero un autentico assolo della nuotatrice degli States, andando a suggellare il tutto con un primato del mondo storico, visto che la detentrice precedente era la lady di ferro, Katinka Hosszu (2:01.86 a Doha nel 2014). Dieci anni dopo è arrivata l’americana a stampare un 2:01.63, delineando nuovi confini.

A completare il podio sono state l’altra statunitense Alex Walsh (2:02.65), che grazie a una gara più “accorta” è venuta fuori nel finale, mentre un po’ affondata Wood, ma pur sempre a podio con il crono di 2:02.75. Douglass che, in questo modo, ha confermato il suo titolo iridato conquistato a Melbourne due anni fa.