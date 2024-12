Nuoto, Benedetta Pilato vola in finale nei 50 rana ai Mondiali in vasca corta. Meilutyte sfiora il record del mondo

Benedetta Pilato si è qualificata alla finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta, chiudendo al secondo posto nella propria semifinale con il tempo di 29.24. L’azzurra ha chiuso alle spalle della statunitense Lilly King (impostasi in 28.99), ma la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro a Budapest sarà la lituana Ruta Meilutyte, che nell’altra semifinale ha stampato un sontuoso 28.39 e si è fermata ad appena due centesimi dal suo record del mondo siglato due anni fa in occasione dell’ultima rassegna iridata.

La pugliese ha guadagnato l’accesso all’atto conclusivo, in programma domani pomeriggio, con il quinto crono della sessione: meglio di lei hanno fatto anche la cinese Qianting Tang (28.86) e la polacca Dominika Sztandera (29.22), che hanno toccato la piastra dopo Meilutyte. La 19enne, che nei 100 rana era stata clamorosamente eliminata in batteria, è partita bene e dopo la prima vasca era appaiata a King (13.28), ma dopo la virata è emersa l’americana, capace di essere più efficace nella seconda parte di gara (15.71 contro 15.96).

Benedetta Pilato non sembra essere in grandissima forma e per sua stessa ammissione è lontana dalla condizione mostrata poche settimane fa agli Assoluti. La due volte Campionessa d’Europa sulla distanza proverà a ruggire in finale e cercherà di salire sul podio iridato dopo l’argento conquistato tre anni fa ad Abu Dhabi. All’atto conclusivo prenderanno parte anche l’estone Eneli Jefimova (29.39), la finlandese Veera Kivirinta (29.44) e la neutrale Alina Zmushka (29.68). Chiara Della Corte ha concluso all’ottavo posto nella propria semifinale con il personale di 30.06.