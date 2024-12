NBA in campo a Natale! Tutte le partite in programma, gli orari e dove vederle in tv

Ed eccoci al tradizionale Christmas Day della NBA! Il giorno di Natale, infatti, la Lega cestistica più famosa al mondo scende in campo con una ‘maratona’ di partite interessanti che gli appassionati italiani potranno gustarsi a partire dal tardo pomeriggio per via del fuso orario fino alla notte inoltrata.

S’incomincia alle ore 18:00 italiane con il match del Madison Square Garden tra i New York Knicks di Karl-Anthony Towns e i San Antonio Spurs del talento francese Victor Wembanyama, mentre alle ore 20:30 sarà il turno di Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves quindi Luka Doncic contro Anthony Edwards. Passando poi alla tarda serata italiana, alle ore 23:00, i Boston Celtics campioni in carica ospitano al TD Garden i Philadelphia 76ers di Joel Embiid oro olimpico a Parigi 2024 con gli Stati Uniti.

Superata la mezzanotte e quindi quando in Italia sarà già Santo Stefano ecco i Golden State Warriors di Steph Curry che alle 2:00 sfidano i Los Angeles Lakers del mai domo LeBron James, che tra pochi giorni compirà 40 anni. A completare il programma della notte NBA il match delle 4:30 tra i Phoenix Suns – guidati dal trio Booker-Durant-Beal – e i Denver Nuggets del fuoriclasse Nikola Jokic.

Di seguito andiamo a riepilogare il programma delle partite previste per il Christmas Day della NBA, con gli orari che fanno riferimento al fuso di Roma. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport NBA (canale 209) per gli abbonati, con la sfida tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves in chiaro per tutti su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). La diretta streaming sarà invece disponibile su SkyGO, Now TV e tramite il NBA League Pass (previo abbonamento). Buon Natale a tutti, amiche ed amici di OA Sport!

CALENDARIO CHRISTMAS DAY NBA 2024

Mercoledì 25 dicembre

Ore 18:00 New York Knicks-San Antonio Spurs – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport NBA (Canale 209)

Ore 20:30 Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves – Diretta TV in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport NBA (Canale 209)

Ore 23:00 Boston Celtics-Philadelphia 76ers – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport NBA (Canale 209)

Giovedì 26 dicembre

Ore 2:00 Golden State Warriors-Los Angeles Lakers – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport NBA (Canale 209)

Ore 4:30 Phoenix Suns-Denver Nuggets – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport NBA (Canale 209)

PROGRAMMA CHRISTMAS DAY NBA 2024: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) per Mavericks-Timberwolves; Sky Sport NBA (Canale 209) per gli abbonati (tutte le partite)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, NBA League Pass (previo abbonamento)