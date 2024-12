NBA, i risultati della notte (14 dicembre): Cleveland rimane in vetta ad est, Memphis continua a sorprendere a ovest

Otto partite NBA nella notte, con risultati che continuano a delineare le classifiche delle due conference. Ad Est i Cleveland Cavaliers rimangono in vetta; Washington battuta con il trittico Allan-Garland-Mitchell con almeno 20 punti segnati a testa, gli Wizards rimangono sempre più in fondo alla classifica. Rimane in basso anche Philadelphia, di nuovo ko con gli Indiana Pacers con Haliburton che torna ai livelli dello scorso anno (32 e 11 assist), mentre Embiid si ferma a 12 punti in 17 minuti.

Chi continua a fare fatica sono i Los Angeles Lakers, che incappano nella dodicesima sconfitta stagionale contro i Minnesota Timberwolves; non c’è Lebron James e la scena se la prende Anthony Edwards con 23 punti. Cade anche l’altra squadra losangelina, 120-98 sotto i colpi dei Denver Nuggets (20 per Dejounte Murray).

Netto successo anche per Memphis in casa: Brooklyn si arrende nonostante abbia otto uomini in doppia cifra, Ja Morant ci mette il guacamole con 28 punti e 10 assist e per i Grizzlies è la quarta vittoria in fila, per il secondo posto nella Conference alle spalle dei Suns. Prova a risalire anche Phoenix, che fa il colpo in casa di Utah con i 34 di Booker e i 30 di Durant, ma ad ovest ci sono ben dodici squadre con il record con almeno il 50%.

Tra di loro anche i San Antonio Spurs, che battono in volata Portland con due liberi di Victor Wembanyama (28 con 7 rimbalzi e altrettanti assist), mentre è più netta la vittoria dei Chicago Bulls sui derelitti Charlotte Hornets, che rimangono senza Lamelo Ball.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 107-121

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 115-105

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets 135-119

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 97-87

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 109-95

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 120-98

Utah Jazz-Phoenix Suns 126-134

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 116-118