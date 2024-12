Nadia Battocletti grande favorita agli Europei di Cross: la grande rivale rinuncia alla vigilia

Nadia Battocletti sarà la grande favorita per la vittoria agli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La fuoriclasse trentina, capace di conquistare la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi e due ori agli Europei di Roma, non dovrà fare i conti con la norvegese Karoline Bjerkeli Groevdal.

La vincitrice delle ultime tre edizioni della rassegna continentale riservata alla corsa campestre ha infatti rinunciato alla partecipazione a causa di problemi fisici e così salta il tanto atteso duello con la nostra portacolori, che l’aveva già sconfitta nella volata dei 5000 metri durante gli ultimi Europei.

L’azzurra si presenterà all’appuntamento dopo il terzo posto della Cinque Mulini e la vittoria nel Cross di Alcobendas (tappa del World Tour, livello gold). A questo punto le rivali di riferimento diventano la tedesca Konstanze Klosterhalfen (distaccata di un minuto in Spagna), la turca Yasemin Can (vincitrice per quattro volte consecutive tra il 2016 e il 2019) e la britannica Abbie Donnelly (terza dodici mesi fa).