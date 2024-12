Nadia Battocletti alla vigilia della BOclassic: “Spero sia la spinta per un 2025 ancor più brillante”

Nadia Battocletti si presenta domani ai nastri di partenza della 50ma BOclassic Alto Adige con l’obiettivo di bissare la vittoria ottenuta un anno fa nella tradizionale gara di San Silvestro che si svolge tra le strade del centro di Bolzano. La regina incontrastata del mezzofondo europeo vuole chiudere il cerchio, finendo nel migliore dei modi un 2024 da sogno e proiettandosi con fiducia verso la prossima stagione.

“È un piacere e un onore tornare a Bolzano, dove ho tantissimi bei ricordi. Spero che anche la gara di domani sia la spinta per un 2025 ancor più brillante“, le sensazioni della fuoriclasse trentina alla presentazione della vigilia. Battocletti, reduce dalla conquista del titolo europeo di corsa campestre ad Antalya, dovrà vedersela soprattutto con la turca Yasemin Can e con la giovane etiope Aleshign Baweke, oro mondiale U20 in carica sui 3000 metri.

Da seguire con attenzione per i colori azzurri anche Federica Del Buono, Elisa Palmero, Valentina Gemetto, Giovanna Epis, Anna Arnaudo, Rebecca Lonedo, Micol Majori e Gaia Colli nella gara femminile sui 5 chilometri. Distanza doppia invece per gli uomini, con l’Italia che punta tutto sul padrone di casa Yeman Crippa dopo i secondi posti delle ultime due edizioni.

“Mi sento a casa, ci sono tante persone a tifare lungo il percorso. Torno qui per provare a vincere“, le parole del campione europeo della mezza maratona durante la conferenza stampa odierna nella sede del municipio. “Come sempre abbiamo cercato di creare due belle gare. Sono felice di riavere qui tra noi Nadia, che con il successo dell’anno scorso a Bolzano aveva fatto vedere chi è“, ha dichiarato l’athletic manager Gianni Demadonna.