MotoGP, si tornerà a gareggiare in India nel 2026. Tappa in Portogallo confermata per le prossime due stagioni

Due importanti novità sono state annunciate in data odierna dalla MotoGP: si tornerà a gareggiare in India nel 2026, con l’evento asiatico che avrà funzione di riserva nel 2025, mentre la tappa in Portogallo è stata confermata per le prossime due stagioni.

Il Gran Premio d’India sarà incluso nel calendario del 2026, dato che per alcune circostanze operative, non meglio specificate, l’evento è slittato rispetto a quanto originariamente previsto, ovvero con lo svolgimento preventivato nella prima parte del 2025.

Il Gran Premio del Portogallo, inoltre, è stato confermato nei calendari 2025 e 2026, e sarà previsto sempre all’Autodromo Internazionale dell’Algarve. Non è stato rivelato, invece se la collocazione temporale della tappa lusitana sarà la medesima del 2024.