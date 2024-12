Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 11 dicembre, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 dicembre, seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare estremamente interessanti dopo un day-1 fatto da ben sei record del mondo. In casa Italia, per il momento, il bilancio è di due argenti, frutto dei piazzamenti di Alberto Razzetti nei 200 misti e della staffetta 4×100 stile libero maschile.

Si comincerà alle 09.00 del mattino con le batterie dei 100 stile libero donne. Vedremo in azione la talentuosa Sara Curtis e Sofia Morini, che avranno come primario obiettivo quello di entrare in semifinale. Stesso discorso nella medesima specialità per Alessandro Miressi e Leonardo Deplano, protagonisti dell’argento della 4×100 sl di ieri.

A seguire vi sarà l’atteso esordio nei 100 rana donne di Benedetta Pilato. La pugliese va in cerca di un miglioramento cronometrico che possa coincidere con il nuovo record nazionale della distanza. Sul versante maschile, la stessa specialità risentirà dell’assenza di Nicolò Martinenghi e spetterà a Simone Cerasuolo e a Ludovico Viberti tenere alto il vessillo italico. A chiudere le heat mattutine saranno le serie lente degli 800 stile libero donne e la 4×50 mista mixed con l’Italia in gara.

Nel pomeriggio il Bel Paese potrà contare su Lorenzo Mora e Michele Busa, in finale rispettivamente nei 100 dorso e nei 50 farfalla, mentre Simona Quadarella cercherà un riscatto nella serie 1 degli 800 stile libero donne, dopo un esordio non così convincente ieri nei 400 sl.

La seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 a Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD sia per quanto concerne le batterie (ore 09.00) che per le semifinali/finali (ore 17.30); in streaming su RaiPlay con la medesima programmazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

A CHE ORA I MONDIALI DI NUOTO OGGI IN TV

Mercoledì 11 dicembre

Sessione mattutina

9:02 100 stile libero donne batterie

9:23 1100 stile libero uomini batterie

9:52 100 rana donne batterie

10:13 100 rana uomini batterie

10:35 800 stile libero donne serie lente

11:07 4×50 mista mixed batterie

Sessione serale

17:32 100 dorso donne – Finale

17:40 100 dorso uomini – Finale

17:48 100 stile libero donne – Semifinali

17:58 100 stile libero uomini – Semifinali

18:13 100 rana donne – Semifinali

18:24 100 rana uomini – Semifinali

18:35 50 farfalla donne – Finale

18:42 50 farfalla uomini – Finale

18:50 800 stile libero donne – Finale

19:06 4×50 mista mixed – Finale

ITALIANI IN GARA

Mercoledì 11 dicembre

Sessione mattutina

9:02 100 stile libero donne batterie (Sara Curtis, Sofia Morini)

9:23 100 stile libero uomini batterie (Alessandro Miressi, Leonardo Deplano)

9:52 100 rana donne batterie (Benedetta Pilato)

10:13 100 rana uomini batterie (Simone Cerasuolo, Ludovico Viberti)

10:35 800 stile libero donne serie lente

11:07 4×50 mista mixed batterie (Italia)

Sessione serale

17:32 100 dorso donne – Finale

17:40 100 dorso uomini – Finale (Lorenzo Mora)

17:48 100 stile libero donne – Semifinali

17:58 100 stile libero uomini – Semifinali

18:13 100 rana donne – Semifinali

18:24 100 rana uomini – Semifinali

18:35 50 farfalla donne – Finale

18:42 50 farfalla uomini – Finale (Michele Busa)

18:50 800 stile libero donne – Serie 1 (Simona Quadarella)

19:06 4×50 mista mixed – Finale

