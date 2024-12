Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (11 dicembre): orari, tv, streaming

Chiusa la prima mattinata dei Mondiali di nuoto in vasca corta, ma lo sguardo è già proiettato verso la seconda giornata, quella di mercoledì 11 dicembre nella Duna Arena di Budapest. L’Italia, nonostante la mancanza di qualche elemento di spicco, cercherà comunque di mettere fieno in cascina per il proprio medagliere.

Il mercoledì sarà il giorno del debutto di Benedetta Pilato; l’azzurra sarà in gara nelle batterie dei 100 rana femminili, con partenza alle 9.52, poco prima di Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti nella gara maschile. Momento anche dei 100 metri, con gli azzurri che schierano Alessandro Miressi e Leonardo Deplano da una parte e Sara Curtis e Sofia Morini dall’altra.

Si assegnano anche altri sei ori. Simona Quadarella sarà di nuovo protagonista negli 800 stile libero nella batteria veloce, mentre l’ultima gara sarà la 4×50 mista mista. Ad aprire i conti saranno però le finali dei 100 dorso, mentre nel tardo pomeriggio toccherà ai 50 farfalla.

I Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest verranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, sia per quanto riguarda la sessione mattutina che per quella pomeridiana. Sarà Rai Play a mandare in onda le gare in streaming. Diretta testuale come sempre garantita da OA Sport.

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, IL PIANO DELLA SECONDA GIORNATA

Sessione mattutina – batterie (dalle 9.00)

9.02 100 metri donne

9.23 100 metri uomini

9.52 100 rana donne

10.13 100 rana uomini

10.35 800 stile libero donne (finali, serie lente)

11.07 4×50 mista mista

Sessione pomeridiana – semifinali e finali (dalle 17.30)

17.32 Finale 100 dorso donne

17.40 Finale 100 dorso uomini

17.48 Semifinali 100 donne

17.58 Semifinali 100 uomini

18.13 Semifinale 100 rana donne

18.24 Semifinali 100 rana uomini

18.35 Finale 50 farfalla donne

18.42 Finale 50 farfalla uomini

18.50 Finale 800 stile libero donne

19.06 Finale 4×50 mista mista

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, sessione mattutina dalle 8.55, sessione pomeridiana dalle 17.25

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport