Marco Odermatt doma la Saslong e vince la discesa in Val Gardena. Casse non si ripete, lontano Paris

Marco Odermatt rompe la maledizione della Saslong e trionfa per la prima volta in carriera in Val Gardena. Il campione svizzero ha conquistato la discesa libera odierna, cogliendo il quarantesimo successo della carriera in Coppa del Mondo, il terzo nella specialità dopo la doppietta a Wengen.

Odermatt è stato semplicemente fenomenale sul Ciaslat, facendo la differenza rispetto a tutti gli avversari. Una linea perfetta quella tracciata dall’elvetico, che si è portato dietro tantissima velocità per il tratto finale. La Svizzera festeggia la doppietta con il secondo posto di Franjo Von Allmen, staccato di 45 centesimi dal connazionale e al suo secondo podio della carriera in Coppa del Mondo ed il primo in discesa libera.

Una classifica cortissima visto che al terzo posto c’è l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.46), mentre sfuma per un centesimo il podio per il francese Nils Allegre (+0.47). Come sempre le sorprese non mancano in Val Gardena, come dimostra il quinto posto dello sloveno Martin Cater con il pettorale 42 (+0.50) ed il sesto dell’austriaco Stefan Eichberger con il 56 (+0.52)

Settimo il tedesco Romed Baumann (+0.53) davanti all’americano Bruce Bennett (+0.61) e al canadese Cameron Alexander (+0.64). Completa la Top-10 lo svizzero Stefan Rogentin (+0.68).

Dopo la meravigliosa vittoria di ieri Mattia Casse non riesce a ripetersi ed è quattordicesimo a 82 centesimi dalla vetta, complice un errore sulle Gobbe del Cammello. Dominik Paris non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con il tracciato, perdendo progressivamente e chiudendo alla fine ad 1.12 da Odermatt al 25° posto. A punti ci va anche Christof Innerhofer (27°, +1.21). Più indietro gli altri azzurri: 34° Benjamin Jacques Alliod (+1.30), 40° Nicolò Molteni (+1.55), 44° Florian Schieder (+1.72), 49° Pietro Zazzi (+2.02), 50° Giovanni Franzoni (+2.94).

Con questa vittoria Odermatt vola al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 440 punti contro i 390 del norvegese Henrik Kristoffersen. In quella di specialità comanda sempre lo svizzero (180) davanti al connazionale Murisier (102).