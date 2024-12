LIVE Skicross, Arosa 2024 in DIRETTA: Simone Deromedis cerca continuità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross, in scena in Svizzera, precisamente sulle nevi di Arosa. Si prospetta una gara divertentissima in terra elvetica, complice anche la brevità del tracciato che non permette la minima sbavatura.

I riflettori saranno tutti puntati su Simone Deromedis. L’azzurro si è piazzato al secondo posto in occasione delle qualifiche, rimediando un ritardo minimo sul leader canadese Reece Howden, appena +0.16, precedendo il tedesco Florian Wilmsmann, il francese Melvin Tchiknavorian (+0.32) e lo svedese Erik Mobaerg (+0.33). Inutile dire che l’obiettivo del detentore del titolo iridato è chiaramente quello di conquistare nuovamente un piazzamento in top 3 dopo la brillante vittoria in gara-1 a Val Thorens e la più opaca gara-2.

Prestazione positiva inoltre per Yanick Gunsch, il quale si è attestato al diciottesimo posto, così come per Edoardo Zorzi, ventinovesimo. La compagine azzurra sarà poi completata da Dominik Zuech, Federico Tomasoni e Davide Cazzaniga, i quali malgrado un piazzamento fuori dai 32 parteciperanno comunque alla prima eliminatoria, pianificata prima della fase finale.

Nella categoria femminile tutte le attenzioni saranno focalizzate invece su Jole Galli, ieri piazzatisi in nona casella con +0.72 in un segmento in cui si è imposta Saskja Lack, prima con 26.08 domando le due canadesi India Sherret (+0.24) e Marielle Thompson (+0.32).

Si parte alle 20:15 con gli ottavi di finale.