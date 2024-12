LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: tutto cancellato, la motivazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.49 Buongiorno amici di OA Sport. La seconda prova di discesa odierna a Beaver Creek è stata cancellata. Il motivo? Le condizioni meteo sono ottime. Si è semplicemente deciso di evitare un nuovo sforzo agli atleti in vista dell’intenso fine settimana con discesa, superG e gigante. Un quesito sorge spontaneo: che senso ha pianificare tre prove cronometrate, se tanto non si ha intenzione di effettuarle tutte?

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima prova della discesa libera di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista denominata “Birds of Prey” gli specialisti della velocità tornano in azione dopo il primo allenamento di ieri, nel quale si sono tolti la ruggine di dosso dopo il lungo stop..

La seconda prova della discesa di Beaver Creek prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali) e ci permetterà di capire in maniera un po’ più chiara i reali valori dei protagonisti. Dopo il primo allenamento disputato ieri, nella giornata odierna vedremo gli “uomini jet” saggiare per davvero le linee della difficile pista del Colorado.

Ricordiamo che domani si disputerà l’ultima delle tre prove della discesa che si disputerà venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Per l’Italia saranno al via Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti.

La seconda prova della discesa di Beaver Creek scatterà alle ore 19.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco sulle nevi del Colorado. Buon divertimento!