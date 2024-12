LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Paris alle prese con la Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera in Val Gardena al maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

Si gareggia sulla mitica Saslong che ha sempre regalato gare incerte, sorprendenti e con distacchi risicati. Il favorito principale sarà Marco Odermatt, ma ci sono gli avversari a partire da Cyprien Sarrazin, passando per Vincent Kriechmayr, il sorprendente Justin Murisier e il nostro Dominik Paris che su queste nevi però non ha mai trovato il feeling giusto fino all’anno scorso, quando riuscì a vincere per la prima volta. Si parte oggi, martedì 17 dicembre con le prove, si comincerà a gareggiare venerdì 20 con il superG e si chiuderà sabato 21 con la discesa libera.

L’anno scorso furono due le discese in Val Gardena: la prima fu vinta da uno straordinario Bryce Bennett. Lo statunitense con questa pista ha un rapporto speciale: due vittorie in Coppa del Mondo entrambe sulla Saslong. Ben 31 atleti furono compresi in appena un secondo. La seconda discesa fu invece dominata da un fantastico Dominik Paris che per la prima volta in carriera riuscì a domare una pista che gli è sempre rimasta indigesta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera in Val Gardena al maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Si parte alle 11.45. Buon divertimento!