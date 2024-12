LIVE Conegliano-LP Bank Ninh Binh, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: un successo per incamerare la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e LP Bank Ninh Binh . Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia. La Numia Milano è inserita nel girone A con le brasiliane del Gerdau Minas, le campionesse di Cina del Tianjin Bohai Bank e le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Conegliano, invece, è inserito nel girone B con le brasiliane del Dentil Praia Clube, battute nettamente ieri notte 3-0 nel match di esordio delle venete, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, avversarie odierne della squadra di Santarelli, e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, campionesse d’Asia.

L’Imoco Conegliano, inutile girarci attorno, è la favorita numero uno per la vittoria di questo torneo che ha già vinto due volte. Centrando il tris, la formazione veneta si porterebbe al secondo posto assieme all’Eczacibasi tra le squadre più vittoriose, mentre il Vakifbank, almeno per ora, può dormire sonni tranquilli dall’alto delle sue quattro edizioni vinte del Mondiale. L’Italia, fra l’altro, ha vinto solo tre volte il Mondiale: nel 1992 con Ravenna e poi due volte con Conegliano nelle stagioni 2019 e 2022. La squadra veneta arriva carichissima a questo appuntamento: 13 vittorie consecutive in campionato, dove è prima con ampio margine, 4 successi a fila in Champions League con i quarti di finale già praticamente in tasca e la Supercoppa Italiana già in bacheca, per un totale di 19 vittorie a fila in stagione senza sconfitte, compresa quella di ieri molto convincente contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

Nella seconda sfida del girone preliminare l’Imoco Conegliano affronta oggi le vietnamite del LP Bank Ninh Binh, che lo scorso anno hanno perso la finale della Champions League asiatica e nel loro campionato hanno chiuso al terzo posto, riuscendo però a vincere la Coppa nazionale. Quest’anno non è iniziata benissimo la stagione per le vietnamite, che in patria hanno ottenuto tre vittorie e subito altrettante sconfitte nelle sei partite disputate finora. Squadra composta quasi interamente da atlete di casa il Ninh Binh, che è allenato dal tecnico vietnamita Thái Thanh Tùng, che ha anche un’esperienza in Nazionale in passato. Le alzatrici sono la 21enne Tôn Thị Minh Thư, al secondo anno nella squadra vietnamita, e Nguyen Thi Hoai Mi, alla quinta stagione nelle file del Ninh Binh. Le opposte sono Nguyen Thi Bich Tuyen, classe 2000, alla quinta stagione con questa maglia, e la più esperta Nguyễn Thu Hà, 31 anni, alla terza stagione con la maglia del Ninh Binh.

In banda gioca l’unica straniera del gruppo, la thailandese Warisara Seetaloed, 19 anni, proveniente dalla squadra thailandese del Supreme TIP Chonburi-E.Tech. Assieme a lei Đặng Thị Hồng, 18 anni, proveniente dalle giovanili del vivaio, Dinh Thi Thúy, che è rientrata in estate dopo l’esperienza alla Nazionale giovanile vietnamita, e la 27enne Bùi Thị Bích Nga, al secondo anno con la maglia del Ninh Binh. Al centro le giocatrici sono Le Thanh Thúy, 29 anni, proveniente dal Vietnam VC, Nguyễn Thị Trinh, 27 anni, alla terza stagione con la squadra vietnamita, Luu Thi Hue, 25 anni, alla quarta stagione con il Ninh Binh, e Duong Thi Yen Nhi, con questa formazione dal 2020. I liberi sono Nguyen Thi Thanh Dieu, 27 anni, e Nguyen Thi Kim Lien, 30 anni, arrivata al Binh Ninh lo scorso anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e LP Bank Ninh Binh, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 2.00!