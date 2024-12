LIVE Berrettini-Thompson, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: esordio complesso per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro stagionale di Matteo Berrettini e Jordan Thompson, che si affrontano nel primo turno dell’ATP di Brisbane 2025.

Esordio del romano nel torneo australiano, un primo turno veramente ostico e complicato. Jordan Thompson ha mostrato tutto il suo valore nel finale della passata stagione, ritagliandosi un posto in top 30 e di conseguenza una testa di serie nello Slam di casa. Il romano si trova 8 posizione sotto l’aussie, e si trova già ad un bivio: vincere più partite possibili per essere nei primi 32 agli Australian Open. Cambierebbe tutto!

Ci sono due precedenti, entrambi favorevoli al romano che quindi partirà con un leggero favore nel pronostico. Il primo si giocò sulla terra battuta in un torneo del circuito Futures e fu vinto agilmente da Berrettini. Poi ci fu la rivincita nel 2019 agli US Open, edizione che lanciò in orbita l’ex top 10 azzurro, si impose al 2° turno per 7-5, 7-6, 4-6, 6-1.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio stagionale di Matteo Berrettini, opposto all’osticissimo canguro Jordan Thompson. Si parte come seconda partita dalle 2:00 (Hon-Birrell), ma non prima delle 3:30 sulla Pat Rafter Arena.