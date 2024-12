Lindsey Vonn conferma: “Mi sono qualificata per la Coppa del Mondo! Sto trovando la mia forma”

Missione compiuta. Lindsey Vonn, raccogliendo quattro piazzamenti tra il 19° ed il 27° posto nelle gare FIS di velocità (due discese e due SuperG) andate in scena nello scorso weekend sulle nevi di Copper Mountain, ha abbassato a sufficienza i propri punti FIS guadagnandosi l’idoneità per partecipare a competizioni valevoli per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.

“Bene… mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del Mondo! Le gare di questo fine settimana sono state molto divertenti, oltre a rappresentare una grande opportunità di allenamento. Ho ancora del lavoro da fare, ma questo è un grande passo avanti nel mio progresso“, annuncia la leggenda statunitense tramite un post sul suo account Instagram.

“Essere alla partenza con le mie compagne di squadra mi ha fatto sentire come se non avessi mai smesso di gareggiare, ma allo stesso tempo devo mettere tutto in prospettiva. Ho avuto una sostituzione parziale del ginocchio solo pochi mesi fa, non mi sono allenata e non gareggio da quasi 6 anni. Ho fatto solo qualche giorno di allenamento. Passo dopo passo sto diventando più forte e sto trovando la mia forma“, scrive Vonn.

La quarantenne americana, campionessa olimpica di discesa libera a Vancouver 2010 e due volte oro mondiale (discesa e SuperG a Val d’Isere 2009), capace di vincere quattro Coppe del Mondo generali (2008, 2009, 2010 e 2012), potrebbe tornare a gareggiare nel circuito maggiore a St.Moritz in occasione dei due SuperG previsti per il 21-22 dicembre quasi sei anni dopo il suo ritiro.