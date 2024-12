L’Atalanta vince ancora e resta in vetta alla Serie A. Roma a valanga sul Parma, la Juventus torna al successo

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, quest’oggi si sono disputate altre quattro partite valevoli per il diciassettesimo turno (il penultimo del girone d’andata) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Domani il quadro verrà completato con i posticipi Fiorentina-Udinese e Inter-Como, che renderanno definitiva la classifica provvisoria in vista della pausa natalizia.

In chiave Scudetto va evidenziata l’undicesima vittoria consecutiva dell’Atalanta, che ha battuto in rimonta l’Empoli a Bergamo per 3-2 grazie alla doppietta di uno scatenato De Ketelaere (autore del gol decisivo all’86’) e alla rete del solito Lookman, mentre ai toscani non sono bastate le marcature di Colombo ed Esposito (su rigore). La Dea resta così al comando del campionato a +2 sul Napoli e a +6 sull’Inter, che ha giocato però due partite in meno.

In serata è arrivata la preziosa vittoria esterna della Juventus a Monza per 2-1 con i gol nel primo tempo di McKennie e Gonzalez (in mezzo c’è stata la rete del momentaneo 1-1 firmata da Birindelli), che hanno consentito ai bianconeri di interrompere la sequenza di quattro pareggi di fila tornando al successo e restando in scia alla zona Champions.

In uno dei momenti più critici di questa travagliata prima parte di stagione, la Roma di Claudio Ranieri ha trovato una bella reazione d’orgoglio davanti al pubblico di casa travolgendo il Parma con un sonoro 5-0 e allontanandosi dalla zona calda della classifica. Da registrare infine la fondamentale affermazione casalinga del Venezia per 2-1 sul Cagliari in un vero e proprio scontro diretto salvezza.