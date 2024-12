Kyrgios risponde a Mahut: “Al mondo non interessa del suo parere”

Nick Kyrgios ha risposto alla sua maniera a Nicolas Mahut. Nei giorni scorsi avevano fatto parlare le parole del francese a Eurosport che attaccavano l’australiano e difendevano la posizione di Sinner:

“Ognuno fa quello che vuole. Ma per peggiorare la situazione in questo modo ce ne vuole. Non mi piacciono per nulla queste affermazioni. Ripeto, può pensarla come vuole sul tennista italiano, ma infiammare la situazione in quel modo…perché? Che senso ha? Come se non bastasse, Sinner poi non ha mai mancato di rispetto a nessuno, è il numero 1 al mondo. Non ce n’è bisogno di tutto questo”.

L’australiano, che ha partecipato in questi giorni alla World Tennis League, ha avuto modo di rispondere al transalpino: “Non credo che al mondo interessi troppo quello che ha da dire Nicolas Mahut. Lui dice di essere realista, senza dubbio è stato un giocatore di doppio straordinario e un campione Slam, ma in singolare non ha avuto la mia stessa carriera. Probabilmente la sua opinione nasce da qui, quindi per me non ha alcuna importanza“.

L’ennesima uscita incendiaria e sicuramente evitabile per l’australiano. Il tennista di Canberra tornerà in campo proprio per la stagione australiana e probabilmente dovrebbe cominciare a rispondere sul campo anziché a parole dopo le tante invettive fatte in questi mesi.