Jannik Sinner termina la preparazione a Dubai: due settimane di duro lavoro sul fisico e sulle variazioni

Jannik Sinner si prepara per salutare Dubai, dopo due settimane di duri allenamenti. Il n.1 del mondo è certamente sazio di quanto ha ottenuto nel 2024 e c’è la ferma determinazione a proseguire nel percorso, avendo grandi motivazioni per migliorare fisicamente e tecnicamente. Questo è stato al centro dei giorni di lavoro in territorio saudita.

Nei vari filmati che si trovano sui social si nota la grande attenzione alle variazioni di ritmo, con l’uso del back di rovescio, alternando quindi il colpo di potenza a quello con il taglio della racchetta. L’obiettivo è quello di rendere il gioco del n.1 del mondo meno prevedibile. Non si vuol lasciare nulla al caso e, per questo, tante prove anche su un fondamentale che gli ha permesso il salto di qualità.

Ci si riferisce al servizio. Lo scopo è stato quello di trovare sempre più varietà nell’esecuzione, alternando con maggior frequenza la “botta piatta” al kick, volendo cioè lavorare maggiormente la palla e pensare anche a qualche serve&volley all’occorrenza. Aspetti di completamento del gioco che il n.1 ATP vuol portare avanti.

In tutto questo, con Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista), ci si è concentrati sul fisico per aumentare il fondo dell’atleta nostrano, considerando uno dei pochi aspetti negativi nel suo percorso agonistico fino a questo momento, ovvero il bilancio in passivo nelle partite che si sono concluse al quinto set (6 vittorie e 9 sconfitte).

Vi è stato anche tempo e modo per rilassarsi. Il team, a suggello della sua avventura a Dubai, si è concesso anche una gara di kart, cosa che a Sinner è sempre piaciuta molto e avendolo fatto in passato con gli amici in Italia. E così non stupisce questa foto con la tenuta da piloti per i membri della squadra.

E ora si torna a casa per Natale. Probabile che Jannik voglia effettuare la sua solita sciata sulle nevi che tanto ama, prima di tornare a Montecarlo per gli ultimi preparativi a precedere la partenza per l’Australia, che dovrebbe esserci il 2 gennaio. Come è noto, il pusterese non affronterà match ufficiali prima degli Australian Open ma, un po’ come fatto l’anno scorso, giocherà due match d’esibizione nella cosiddetta “Opening Week” a Melbourne: il 7 gennaio affronterà Alexei Popyrin, mentre il 10 è da definire. Il Major inizierà il 12 del mese citato e Sinner è fermamente intenzionato a confermare il suo titolo.