Jannik Sinner si carica con la famiglia: “Mi sento benissimo, buone feste a tutti”. La tabella verso Melbourne

Jannik Sinner ha terminato la propria preparazione agonistica a Dubai e si è trasferito a Sesto per trascorrere il Natale con la famiglia. Il numero 1 del mondo passerà qualche giorno di riposo insieme ai propri cari tra le amate montagne, poi farà ritorno a Montecarlo per quattro giorni di allenamento e per preparare le valigie con direzione Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino sarà in viaggio tra il 2 e il 3 gennaio, con il chiaro obiettivo di presentarsi agli Australian Open (12-26 gennaio) per difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio.

Durante la due settimane di preparazione negli Emirati Arabi Uniti ha svolto un grande lavoro con Marco Panichi, alternando la preparazione atletica a sessioni di tecnica e tattica seguito dai propri allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il debutto stagionale è previsto martedì 7 gennaio (ore 06.00 italiane) sul cemento di Melbourne, con un incontro di esibizione contro l’australiano Alexei Popyrin: i giorni di avvicinamento al primo Slam della stagione saranno fondamentali per abituarsi al caldo e al fuso orario (a quelle latitudini sono avanti dieci ore rispetto a noi).

Jannik Sinner ha voluto rivolgere un augurio ai propri tifosi attraverso i canali social: “Dopo due settimane di preparazione, mi sento benissimo: buone feste a tutti voi“. Poche parole, accompagnate da qualche foto, per poi farsi cullare dall’effetto dei genitori e del fratello Mark, divertendosi anche con qualche sciata insieme agli amici di infanzia, quelli che lo conoscevano ben prima che diventasse il tennista di riferimento a livello mondiale.