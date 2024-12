Jannik Sinner sempre più amato dai tifosi: vinto il premio ATP per il giocatore preferito dai fan

Jannik Sinner ha ricevuto il premio di giocatore preferito dai fan nell’ambito dei riconoscimenti indetti dall’ATP. La maggioranza degli appassionati che hanno votato secondo i criteri previsti dall’Associazione Tennisti Professionisti ha espresso la propria preferenza nei confronti del numero 1 del mondo, che risulta così in cima a questa graduatoria per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un ulteriore attestato di stima in chiusura di un’annata agonistica caratterizzata da enormi risultati: due Slam (Australian Open e US Open), ATP Finals, tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), due ATP 500 (Rotterdam e Halle) e la Coppa Davis.

Il 23enne, diventato il diciannovesimo uomo a chiudere la stagione in cima al ranking ATP, ha chiuso il 2024 con 73 vittorie e 6 sconfitte in incontri ufficiali, portando a casa almeno un set in tutti gli incontri disputati. Il fuoriclasse altoatesino si sta ora preparando per essere grande protagonista agli Australian Open, primo Slam della nuova stagione in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione per il premio dei tifosi (Fans’ Favourite singles player): “Voglio ringraziare tutti i fan del mondo per avermi votato. Significa molto per me perché i voti vengono da tutti voi. Voi siete la ragione per cui amo giocare a tennis. Il sostegno è stato incredibile durante tutta la stagione“. Va ricordato che in carriera ha ricevuto l’ATP Award nel 2019 come novità dell’anno e nel 2023 per il giocatore più migliorato in stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’incoronazione a miglior tennista dell’anno.