IndyCar, solo tre sedili disponibili per la stagione 2025

Restano ancora solo tre sedili per la stagione 2025 della NTT IndyCar Series, campionato che come tradizione scatterà in primavera dai muretti di St. Petersburg (Florida). Due squadre devono ancora definire i propri piani per le diciassette competizioni in programma, stiamo parlando di Juncos Hollinger Racing e Dale Coyne Racing.

Nel primo caso si cerca un compagno di box all’americano Sting Ray Robb, alfiere di Foyt nel 2024. Lo scorso anno il team di Ricardo Juncos ed Brad Hollinger aveva fatto affidamento su Conor Daly, sul francese Romain Grosjean e parzialmente anche sull’argentino Agustín Canapino.

Manca all’appello anche il Dale Coyne Racing che ha scommesso su molteplici piloti nel 2025. Anche in questo caso è difficile pronosticare i due alfieri full-time della compagine statunitense che resterà motorizzata Honda come nel 2024.

Nel frattempo è arrivata la conferma dell’impegno del neozelandese Scott McLaughlin nella Rolex 24 at Daytona, prima tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il neozelandese di Penske, pluricampione del Repco Supercars Championship, guiderà la una Chevrolet Corvette in GTD PRO in compagnia del connazionale Shane van Gisbergen, diretto rivale ai tempi del Supercars che nel 2025 gareggerà a tempo pieno nella NASCAR Cup Series con Trackhouse Racing. Il team presente anche nel Motomondiale gestirà con TF Sport la Corvette n.91 che oltre ai due ‘kiwi’ verrà guidata dal veterano Ben Keating ed al giovane Connor Zilisch.

GRIGLIA DI PARTENZA NTT INDYCAR SERIES

A.J. Foyt

Santino Ferrucci #14

David Malukas #41

PREMA Racing

Robert Shwartzman #83

Callum Ilott #90

Andretti Global

Colton Herta #26

Kyle Kirkwood

Marcus Ericsson

ED Carpenter Racing

Alexander Rossi #20

Ed Carpenter #21

Meyer Shank Racing

Felix Rosenqvist #60

Marcus Armstrong #66

Rahal Letterman Lanigan Racing

Graham Rahal #15

Devlin DeFrancesco #30

Louis Foster #45

Chip Ganassi Racing

Kyffin Simpson #8

Alex Palou #9

Scott Dixon #10

Team Penske

Josef Newgarden #2

Scott McLaughlin #3

Will Power #12

Arrows McLaren

Pato O’Ward

Nolan Siegel

Christian Lundagaard

Juncos Hollinger Racing

TBC – #77

Sting Ray Robb #78

Dale Coyne Racing

TBC – #18

TBC – #TBC