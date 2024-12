Iga Swiatek: “Non penso che la WADA farà ricorso, avrebbe poco senso”

Iga Swiatek è a Sydney per affrontare con la Polonia la United Cup, competizione a squadre miste per nazioni di scena in Australia. La n.2 del mondo sfrutterà questo evento come avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. Tuttavia, l’interesse nei confronti di Iga non è limitato solo al tennis.

Il pensiero va anche alla sua positività in un test antidoping dello scorso agosto. La sostanza in questione è stata la trimetazidina (TMZ) e a Swiatek è stato comminato un mese di squalifica dal momento che l’International Tennis Integrity Agency ha reputato credibile la versione della giocatrice polacca.

Come si legge dalla sentenza, si parla di positività derivante dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina, venduto in Polonia senza bisogno di prescrizione medica, che la n.2 del ranking ha assunto per problemi di jet-lag. Dunque la violazione non è stata ritenuta intenzionale secondo quanto stabilito dall’organizzazione.

La sospensione di un mese è scattata per una colpa/negligenza, ma nella forma più lieve possibile, nel caso di assunzione accidentale. L’ITIA aveva rivelato che la giocatrice polacca fosse stata già provvisoriamente sospesa tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2024, un periodo nel quale ha saltato tre tornei, il WTA 500 di Seoul e i WTA 1000 Pechino e Wuhan. Questi giorni hanno fatto parte comunque della sanzione citata e il tutto si è esaurito il 4 dicembre.

Non ci si aspetta il ricorso della WADA. “Non credo che ci sia alcuna ragione che lo faccia perché non ho giocato tre tornei e sono stata ufficialmente sospesa per molto tempo. E ho perso il numero uno per questo. So anche come funziona la procedura e ho fornito tutte le prove possibili. Onestamente, non c’è molto altro da dire e da fare. Quindi non so, non ha senso fare ricorso secondo noi, ma immagino che nel complesso tutto questo processo a volte sia stato piuttosto astratto e difficile da capire“, ha affermato Swiatek in conferenza stampa a Sydney.