Hockey pista: Trissino ritrova il successo nella 12a di Serie A1. Forte vince e rimane ad un punto

Rimane in equilibrio precario la Serie A1 2024-2025 di hockey pista, massimo Campionato giunto alla sua dodicesima giornata, l’ultima dell’anno. Dopo la sconfitta nel big match contro Forte, la capolista Trissino ha ritrovato la vittoria, rimanendo così a un punto di vantaggio rispetto alla compagine toscana, anche lei arrivata alla pausa con un sorriso.

Ma andiamo con ordine. La squadra veneta ha sconfitto in scioltezza Novara con il risultato di 2-4, mentre Forte si è imposta nettamente nel derby contro Grosseto, calando un poker in esterna (1-4). Buon ritmo poi per la terza della classe Follonica, la quale ha battuto di misura Viareggio per 1-0.

Bene poi Bassano che ha regolato Sandrigo per 4-3; da segnalare poi il successo di Monza nel derby lombardo contro Lodi (6-4) oltre che quello di Sarzana in esterna sul campo di Montebello. Si dividono la posta invece Giovinazzo e Valdagno (3-3). Di seguito i tabelloni e la classifica aggiornata.

SERIE A1 2024-2025 HOCKEY PISTA: I TABELLINI DELLA DODICESIMA GIORNATA

Sabato 21 dicembre 2024 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 3-3 (1-1, 2-2)

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Colamaria, Clavel, Colamaria – Tabarelli, Mezzina, Turturro L, Gadaleta, Turturro A, Dangelico – All. Depalma

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani (C), Borregan, Sanches, Diquigiovanni – Lazzarotto, Crocco N, Tomba, Cunegatti – All. Chiarello

Marcatori: 1° tempo: 24’02” Giuliani (VAL), 24’59” Colamaria (AFP) – 2° tempo: 13’48” Sanches (VAL), 15’14” Crocco (VAL), 15’25” Colamaria (rig) (AFP), 22’15” Amato (AFP)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 21 dicembre 2024 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H.FORTE – C.P. GROSSETO 1951 = 4-1 (3-0, 1-1)

La Canniccia Motor Club: Gnata (C), Torner, Ipinazar F, Ipinazar P, Ambrosio – Borgo, Chereches, Giovannelli, Ambrosio G, Ciupi – All. De Gerone

Grosseto: Fongaro, Barragan, De Oro, Saavedra (C), Sillero – Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Irace – All. Mariotti M

Marcatori: 1° tempo: 3’00” Ipinazar P (FDM), 16’48” Ambrosio (FDM), 21’12” Ipinazar F (FDM) – 2° tempo: 4’39” Barragan (GRO), 9’00” Ipinazar F (FDM)

Espulsioni: 1° tempo: 3’35” Saavedra (2′) (GRO)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)

Domenica 22 dicembre 2024 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – HOCKEY TRISSINO = 2-4 (1-1, 1-3)

TR Azzurra Novara: Granados, Brusa (C), Petrocchi, Gavioli G, Vega – Maniero, Ortiz, Menendez, Bernardelli – All. Punset

Trissino: Sgaria, Pinto (C), Gavioli D, Malagoli, Mendez – Garcia R, Morais, Fantozzi, Piccoli Gio, Zampoli – All. Sousa

Marcatori: 1° tempo: 20’44” Gavioli D (TRI), 24’36” Vega (NOV) – 2° tempo: 1’45” Morais (TRI), 2’48” Vega (NOV), 6’33” Morais (TRI), 13’18” Gavioli D (TRI)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Domenica 22 dicembre 2024 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 4-3 (1-2, 3-1)

Ubroker Bassano: Verona, Scuccato (C), Silva I, Galbas, Riba – Tamborindegui, Pozzato, Barbieri N, Casoni, Girardi – All. Bertolucci

Telea Medical Sandrigo: Catala, Castro, Cocco M, Moyano, Ardit – Brendolin, Loguercio, Poletto (C), Serraiotto, Merlo – All. Fariza

Marcatori: 1° tempo: 3’44” Cocco M (SAN), 7’14” Brendolin (tir.dir) (SAN), 11’37” Pozzato (BAS) – 2° tempo: 1’49” Galbas (BAS), 6’33” Loguercio (SAN), 10’17” Riba (tir.dir) (BAS), 14’23” Tamborindegui (sup.num) (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 7’12” Silva I (2′) (BAS) – 2° tempo: 10’17” Loguercio (2′) (SAN), 13’14” Moyano (2′) (SAN),

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Domenica 22 dicembre 2024 – ore 18:00 -Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. – HOCKEY SARZANA = 1-5 (0-4, 1-.1)

Tierre Chimica Montebello: Silva, Schiavo (C), Torres P, De La Reta, Torres R – Checchetto A, Zordan, Bolla, Iselle, Nardi – All. Zini

Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Mattugini, Ortiz F – Illuzzi, De Rinaldis, Tognacca, Angeletti, Venè – All. Festa

Marcatori: 1° tempo: 3’20” Borsi (SAR), 5’22” Ortiz F (tir.dir) (SAR), 18’32” Tognacca (SAR), 19’47” Illuzzi (SAR) – 2° tempo: 7’13” De La Reta (MNT), 23’00” Tognacca (SAR)

Espulsioni: 2° tempo: 5’02” Torres R (2′) (MNT), 11’33” Borsi (2′) (SAR), 13’37” Checchetto A (2′) (MNT)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA