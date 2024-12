Hockey pista: Forte dei Marmi vince il big match contro Trissino in Serie A1! Bene Lodi

Forte dei Marmi riapre i giochi. La squadra toscana ha battuto il Trissino in occasione del big match valido per l’undicesima giornata della Serie A1 2024-2025 di hockey su pista. Successo in esterna per i Campioni d’Italia che si sono imposti per 2-3 sui diretti rivali al termine di un match divertentissimo.

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, i padroni di casa passano in vantaggio al 3:52 della ripresa con Pereira Morais, per poi raddoppiare al 16:56 con Giulio Cocco. Ma Forte non ci sta e, al 16:44, Borgo accorcia le distanze, prima di ripristinare nuovamente gli equilibri con Ambrosio. Una volta riacciuffata la parità, lo stesso Ambrosio firma il tris contribuendo così al successo di una vittoria preziosissima. Si fa dunque ancora più avvincente la stagione, con Trissino avanti di una sola lunghezza rispetto ai primi inseguitori.

Rimane in scia anche Lodi, terza a soli due punti dalla vetta, autrice di un blitz a Grosseto per 4-10. Da segnalare poi il K.o di Follonica in quel di Monza (4-1), il successo di Viareggio su Montebello (2-1) e di Giovinazzo su Sandrigo (4-6) fuori casa.

La Serie A1 2024-2025 tornerà il prossimo 21 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

SERIE A1