Hockey ghiaccio: Vipiteno, Cortina e Renon vincono nel sabato dell’Alps League

Il sabato sera – 28 dicembre – dell’Alps Hockey League regala gol ed emozioni agli appassionati del genere e non solo, con tanti match in agenda riguardanti le squadre italiane.

Tre gli incroci tutti italiani: il primo quello fra i Vipiteno Broncos e gli Unterland Cavaliers che ha visto i padroni di casa imporsi per 5-2 in rimonta, dopo il vantaggio ospite firmato da Sullmann Pilser e da Murnieks, con una raffica di gol dal 36′ al 60′ griffati da Livingston (due volte), Capanelli, Nicolai e Campoli, il secondo quello finito.

Il secondo quello che ha coinvolto Merano e Cortina, andato appannaggio dei cortinesi con lo score di 2-3 all’overtime, in una gara decisa dalla zampata di Di Tomaso, a cui aggiungere la doppietta di Felicetti.

Infine il terzo duello che ha premiato il Renon, abile a imporsi 3-5 in casa del Gherdeina, grazie alla doppietta di Lobis e alle segnature di Lang, Spinelli e Hjorth; quest’ultimo in regime di “Empty Net”, dopo che i padroni di casa erano rientrati sul 3-4 e avevano cercato l’arrembaggio decisivo per portare la sfida all’overtime.

La classifica generale dell’Alps Hockey League 2024-2025 vede al momento in testa gli sloveni del SIJ Acroni Jesenice, con 51 punti in 24 partite. Renon è terzo con 46 punti in 25 partite, Cortina è quinta con 40 punti in 25 partite, i Vipiteno Broncos sono settimi con 35 punti in 25 partite, Merano è appena dietro con lo stesso numero di partite giocate ma un punto in meno, gli Unterland Cavaliers sono noni con 33 punti ma solo 23 partite disputate, mentre Gherdeina è in 13esima e ultima piazza con 23 punti in 25 partite.

L’Alps Hockey League 2024-2025 tornerà di scena lunedì 30 dicembre. In agenda vi saranno: Renon-Unterland Cavaliers (h 18.00), Merano-Adler Stadtwerke Kitzbühel (h 19.30), Gherdeina-Vipiteno Broncos (h 20.30) e Cortina-Bregenzerwald (h 20.30).