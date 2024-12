Hockey ghiaccio: Merano e Cortina vincono nell’Alps Hockey League. Gherdeina e Cavaliers ko

Il martedì della prima fase dell’Alps Hockey League 2024-2025 ha consegnato agli archivi 4 risultati, tutti riguardanti le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Successi per il Merano, 2-4 in trasferta sul campo dell’EK Die Zeller Eisbären, e del Cortina, fra le mura amiche per 4-3 sull’KHL Sisak, grazie alle segnature decisive rispettivamente di Pietroniro (doppietta per i meranesi) e Barnabò (griffe importantissima per i cortinesi).

Incappano invece in due sconfitte il Gherdeina, battuto 7-3 dal EC Bregenzerwald, e gli Unterland Cavaliers, superati 2-5 dallo Jesenice.

In classifica, l’EK Die Zeller Eisbären comanda con 43 punti raccolti in 21 gare. Delle squadre italiane che hanno giocato questa sera, quella con la classifica migliore è il Cortina – 5° a 37 punti in 22 partite -, mentre i Cavaliers sono in 8a posizione (27 punti in 20 partite), Merano è 9° (27 punti in 21 partite), con il Gherdeina ultimo con 23 punti raccolti in 22 partite.

L’Alps Hockey League tornerà protagonista giovedì prossimo, il 19 dicembre. Le partite che interesseranno le formazioni italiane saranno: Jesenice-Gherdeina (h 19.00), Unterland Cavaliers-Adler Stadtwerke Kitzbühel (h 20.00), Vipiteno Broncos-EK Die Zeller Eisbären (h 20.00), Merano-EC Bregenzerwald (h 20.30) e l’incrocio tutto italiano fra Cortina e Renon (h 20.30).