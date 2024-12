Helmut Marko inverviene nella diatriba tra Verstappen e Russell: “Bisognerebbe attenersi alla verità”

Un contrasto dialettico che sta facendo parlare non poco in quest’ultimo week end del Mondiale 2024 di F1. La faida tra Max Verstappen e George Russell ha avuto inizio nel fine-settimana del Qatar. In quella circostanza, il quattro volte iridato ha ricevuto una penalità in griglia di partenza per aver “ostacolato” il britannico nel corso delle qualifiche.

L’olandese non si è mostrato assolutamente d’accordo con questa decisione, affermando anche che tutto sia stato frutto dell’iniziativa di Russell, disposto a tutto pur di fregarlo. Davanti ai microfoni, George è tornato sulla questione, rivelando di essere stato minacciato dal pilota della Red Bull.

A intervenire in questa diatriba è stato il consulente dei “bibitari”, Helmut Marko che, a Sky Sport Germany, si è espresso in questi termini: “La questione si è gonfiata troppo e dovrebbe rimanere tra i piloti. Ma soprattutto bisogna attenersi alla verità“, le parole di Marko.

“Questo fenomeno si è cristallizzato negli ultimi anni. Alla minima offesa, qualcuno si lamenta immediatamente e chiede al Team Principal di rivolgersi ai commissari sportivi. Questo atteggiamento e non è degno del nostro sport“, ha concluso il manager austriaco.