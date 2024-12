Giovanni Morsiani è il nuovo presidente della FIJLKAM, sconfitto Ezio Gamba

Il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 si apre per la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) con l’elezione di Giovanni Morsiani come nuovo presidente federale al posto di Domenico Falcone, che non si è ricandidato. Il faentino è stato eletto con il 54,84% dei voti validi (38.859), contro il 44,61% (31.611) registrato dal suo avversario Ezio Gamba.

“Voglio ringraziare tutti quanti mi hanno dato fiducia e per primo Lucio Caneva che, con la sua lungimiranza, mi ha spinto verso questo percorso già due anni fa. E ringrazio anche Matteo Pellicone che ha reso possibile tutto questo nonché il Presidente uscente Mimmo Falcone che mi ha incoraggiato, anche verso la strada della diplomazia. Proprio con Lucio ci siamo mossi fin da subito sul territorio“, le prime dichiarazioni a caldo di Morsiani dopo la vittoria.

“È stato un percorso lungo e complicato, ma è stato bello scoprire l’umanità nelle tante realtà con le quali siamo entrati in contatto. Abbiamo avuto una visione di sviluppo per la nostra Federazione che adesso, nel ruolo di Presidente, posso realizzare nel rispetto delle tante differenze che caratterizzano il nostro territorio. Avendo la passione che ci unisce nel nostro percorso, riusciremo a lavorare insieme per la crescita di tutti“, prosegue il nuovo presidente della FIJLKAM.

Sui primi passi da effettuare ad inizio mandato: “Come primo passo nel ruolo di Presidente voglio entrare nei meccanismi di un’organizzazione molto complessa come è la FIJLKAM per poter programmare al meglio la sua ripartenza per il nuovo quadriennio olimpico, con il miglior funzionamento possibile, al servizio delle Società sportive“.

Nel corso della 43ma Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, andata in scena presso il PalaPellicone di Ostia, è stato eletto anche il nuovo consiglio federale: judo – Giuseppe Matera e Giuseppe Maddaloni (rappresentanti dirigenti), Maria Teresa Motta (rappresentante tecnici), Andrea Regis (rappresentante atleti) e Antonio Amorosi (rappresentante Ju Jitsu); lotta – Alessandro Saglietti e Salvatore Finizio (rappresentanti dirigenti), Salvatore Campanella (rappresentante tecnici), Enrica Rinaldi (rappresentante atleti); karate – Davide Benetello e Cinzia Colaiacomo (rappresentanti dirigenti), Daniela Berrettoni (rappresentante tecnici), Alessia Coppola Neri (rappresentante atleti).