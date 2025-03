Intercettazioni sessiste al Presidente della Federginnastica. Maccarani: “Queste persone perbene mi hanno fatto la predica…”

Non c’è pace per la ginnastica ritmica italiana. Nei giorni scorsi era stata sollevata dal suo incarico la direttrice tecnica Emanuela Maccarani, provocando la dura reazione da parte delle Farfalle, che attualmente non si stanno allenando. Oggi la Gazzetta dello Sport ha reso nota una intercettazione, risalente al 16 novembre 2022, disposta dai Carabinieri di Monza e che vede coinvolti Gherardo Tecchi ed Andrea Facci, ovvero l’ex-presidente federale e quello attualmente in carica.

L’antefatto nasce dalle denunce di poche settimane prima da parte di Anna Basta e Nina Corradini per i presunti maltrattamenti subiti presso l’Accademia Internazionale di Desio. Successivamente un’altra ginnasta, Ginevra Parrini, aveva ribadito le stesse accuse nel corso di un programma televisivo.

Nella conversazione telefonica tra Tecchi e Facci si discute appunto dei fatti in questione, e dal contenuto emergono frasi sessiste: “La Parrini non è mai stata una farfalla! – spiegava Tecchi a Facci -, la Parrini ha fatto 20 giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella fi… e le interessava farsi vedere“. “È una bella fi…! È una bella fi… (ride) è una bella fi…” – la risposta di Facci a Tecchi, registrata dai Carabinieri – “e ti faccio anche una battuta. CD (dirigente regionale della Fgi, ndr) mi ha scritto in un messaggino che lui non sa chi ca… è ‘sta Parrini ma la farebbe presidente (ride). Gli ho risposto: caro mio, solo perché è fi… non si può farla presidente. Però è una bella fi…“.

Il discorso è poi proseguito sulla medesima falsariga: “Se hai notato, la prima volta è andata in televisione in pantaloni, la terza in minigonna che le si vedeva anche il… cuore. E la quarta con una maglietta che…“, le parole di Tecchi. Facci: “Sì, la terza volta tutta scollata, tutte le spalle scoperte: sì sì, l’ho vista“. L’ex presidente ha poi aggiunto: “È così, questa è la vita Andrea: è il vantaggio delle donne su di noi (uomini, ndr) perché se tu invece ti metti con i calzoncini corti ti sputano in un occhio!“. E Facci replica: “Hai proprio ragione!“.

Non si è fatta attendere la reazione di Emanuela Maccarani, che alla Gazzetta dello Sport si è dichiarata sconvolta: “Queste persone perbene mi hanno fatto la predica, ma dove stanno il bene e tutte le tutele che hanno promesso?“.