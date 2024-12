Gianmarco Tamberi ci prova: ritiro scongiurato, avanti fino a Los Angeles 2028?

Gianmarco Tamberi va avanti fino a Los Angeles 2028? Questi sembrano essere i sentori per il 32enne marchigiano. La stagione 2024 è stata messa alle spalle con l’amarezza di non aver potuto esprimere il suo potenziale alle Olimpiadi di Parigi per i calcoli renali, ma che l’ha visto comunque vincere gli Europei in casa a Roma e la Diamond League.

Qualche giorno fa il campione olimpico di Tokyo aveva assicurato di voler arrivare ai Mondiali giapponesi dell’anno prossimo, ma senza la sicurezza di arrivare fino al 2028: “L’Olimpiade era l’ultima gara della carriera nella mia testa e sono ancora dispiaciuto perché so che in quella condizione fisica avrei vinto l’oro: sono sicuro che non avrei problemi a fare un’altra stagione al cento per cento fino ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), ma pensare fino a Los Angeles è più complicato. Di difficoltà ora ce ne sono cento, a 36 anni mille. Non riesco a dire ‘intanto facciamo un anno e poi vediamo’” – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Ieri sera il fuoriclasse azzurro ha condiviso delle storie Instagram in collaborazione con Puma in cui emerge la seguente didascalia: “Devi continuare a crederci anche quando perdi la fede. Alzati, c’è ancora molto da fare”,

Un messaggio che sembra presagire una prosecuzione a Los Angeles 2028: Tamberi vuole prendersi nelle Olimpiadi statunitensi ciò che il destino gli ha tolto a Parigi per un finale di carriera glorioso.