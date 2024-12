Frederic Vasseur ammette: “Weekend subito in salita, ma lotteremo fino alla fine”

Non si può dire che l’ultimo week end del Mondial 2024 di F1 sia iniziato sotto una buona stella per la Ferrari. La Rossa si presentava al via del fine-settimana di Abu Dhabi con 21 lunghezze di ritardo dalla McLaren nella classifica dei costruttori e avrebbe avuto bisogno di una prestazione super. Quasi tutto, invece, è andato per il verso sbagliato, considerando le varie situazioni capitate a Charles Leclerc.

La penalità di 10 posizioni in griglia di partenza e il track-limits nelle qualifiche hanno affossato il monegasco, che domani partirà dall’ultima piazzola, mentre lo spagnolo Carlos Sainz sarà in terza posizione, immediatamente alle spalle delle due MCL38 di Lando Norris e di Oscar Piastri.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Logicamente c’è un umore un po’ diverso ai due lati del garage. Carlos ha disputato un’ottima qualifica e senza un errore nell’ultima curva avrebbe ottenuto la prima fila, ma non cambia tantissimo nel suo caso. Per quanto concerne Charles, anche nello scenario migliore sarebbe stato undicesimo. Poi è andato oltre i limiti della pista in curva-1 di pochi centimetri e gli è stato tolto il tempo. È stato un week end da subito in salita. Cambiare il motore? Vedremo, non abbiamo un grande guadagno, ma decideremo domani“.

A questo punto, l’ingegnere francese si aspetta spirito combattivo in gara: “Sainz proverà a lottare con la McLaren, mentre con Leclerc faremo una strategia un po’ diversa. La cosa importante è ottenere più punti che possiamo, poi faremo i conti“.