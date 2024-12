Ferrari, questa è la base per provare a vincere davvero nel 2025. Hamilton importante anche per lo sviluppo

C’è un po’ di frustrazione e non potrebbe essere altrimenti in Ferrari per l’esito del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina la vittoria del britannico Lando Norris ha assicurato il successo nel campionato costruttori per la scuderia di Woking, che dopo 26 anni è tornata a svettare tra i marchi.

La Rossa si è dovuta accontentare della seconda posizione, concludendo a 14 punti dalla scuderia britannica, visti il secondo e terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz e di Charles Leclerc. Un week end complicato per la scuderia di Maranello, giunta all’ultimo round con 21 lunghezze di ritardo. A seguire, le problematiche di Leclerc, con la sostituzione del pacco batterie e le 10 posizioni di penalità in griglia, la cancellazione del suo tempo in qualifica per essere andato oltre i limiti della pista e la partenza dalla diciannovesima piazzola.

Charles ha dato il cuore come tutta la Ferrari quest’oggi, ma non è stato sufficiente per conquistare l’iride (ultima volta nel 2008). Tuttavia sia Leclerc che la Rossa possono ripartire per il 2025 con una buona base visto che la stagione prossima non avrà cambiamenti tecnici sostanziali e questa è stata conclusa con cinque vittorie all’attivo e soprattutto con un andamento eccellente dalla pausa estiva.

Come dimostrato dai numeri, il monegasco e il Cavallino Rampante hanno ottenuto più punti di tutti nel lasso di tempo indicato. Non si tratta certamente di un premio di consolazione, ma è la dimostrazione di come e quanto a Maranello siano stati in grado di evolvere un progetto che non partiva da presupposti entusiasmanti. Giusto considerare la vera e propria rivoluzione nel Reparto Corse, con l’uscita di scena di tanti tecnici importanti. È stata la linea dettata da Fred Vasseur che ha dato risultati.

CLASSIFICA PILOTI DOPO SOSTA ESTIVA

Leclerc 179

Norris 175

Verstappen 160

Russell 129

Sainz 128

Piastri 125

CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO SOSTA ESTIVA

Ferrari 307

McLaren 304

Mercedes 202

Red Bull 181

Nella prossima stagione, dunque, il Cavallino ripartirà con tante ambizioni e l’arrivo di Lewis Hamilton che potrebbe essere un fattore aggiunto per le qualità di guida dell’asso nativo di Stevanage, nella sana competizione interna con Leclerc, e in termini di sviluppo.