F1, Vasseur sulla nuova coppia Leclerc-Hamilton in Ferrari: “Non ci sarà una prima guida”

Uno dei temi caldi della prossima stagione di Formula Uno è sicuramente legato alla nuova coppia Ferrari composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Scuderia di Maranello ha ingaggiato il sette volte campione del mondo con un unico grande obiettivo, quello di tornare a conquistare almeno un titolo iridato prima della rivoluzione regolamentare prevista nel 2026.

Frederic Vasseur avrà il compito di gestire in maniera efficace la miglior line-up piloti della griglia (ed una delle più forti della storia della Rossa), che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai tifosi del Cavallino se dovessero guidare una macchina competitiva. Il team principal della Ferrari sembra intenzionato a confermare la filosofia dell’ultimo biennio, senza stabilire a priori prima e seconda guida.

“Abbiamo svolto un buon lavoro non avendo una prima guida sia quest’anno che lo scorso. Sono molto contento del lavoro che hanno fatto Leclerc e Sainz. Ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma nonostante questo non si sono verificati incidenti e non abbiamo perso punti“, ha dichiarato il manager francese ai microfoni di Canal+.

“La loro emulazione è stata davvero fondamentale per le nostre prestazioni. Il desiderio di spingere il proprio compagno di squadra, di andare all’ultimo millesimo di secondo in ogni singolo giro di ogni sessione è stato molto importante per noi e per la prestazione generale della scuderia. Dunque non cambierò nulla“, le parole di Vasseur in vista del 2025.